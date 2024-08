Candidatura de Adélia em Ilhéus deve ser confirmada na próxima sexta

Adélia também falou sobre as investidas em torno de uma aliança com o atual vice-prefeito Bebeto Galvão e o PSB - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

A convenção da federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, está marcada em Ilhéus para a próxima sexta-feira, 2, às 18h, com o objetivo de confirmar a candidatura de Adélia Pinheiro (PT) à prefeitura do município, além de definir os candidatos que devem disputar as cadeiras de vereador.

O evento será realizado na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na Praia do Sul, e deve contar com a presença de diversas lideranças políticas, tanto do âmbito municipal quando do âmbito estadual.

“Será uma grande festa, a festa da democracia, do compromisso com Ilhéus e da virada de chave para a vida melhorar. A oficialização de uma caminhada coletiva em busca da transformação que o nosso povo tanto clama e merece”, afirmou Adélia.

“Só tenho a agradecer a confiança dos ilheenses e a grande adesão a esse projeto legítimo de mudança, que tem multiplicado a cada dia por todo município”, acrescentou a pré-candidata do PT.

Adélia é médica formada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), mestre em Saúde Coletiva pela mesma instituição e doutora em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP). Professora aposentada da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) — onde foi reitora por dois mandatos —, ela foi secretária estadual de Ciência e Tecnologia e da Saúde no governo de Rui Costa (PT) e da Educação durante a gestão de Jerônimo Rodrigues (PT).

“Me sinto preparada para cuidar da cidade que amo e onde cresci, construí a minha vida e criei meus filhos”, concluiu Adélia.