Carlos Muniz se reúne com presidentes do TRE e do TJ/BA | A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, overeador Carlos Muniz (PSDB), visitou nesta quinta-feira, 2, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Abelardo Paulo da Matta Neto, e a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Cynthia Maria Pina Resende, na sede dos respectivos órgãos no CAB.

Segundo Muniz, as visitas tiveram como objetivo o fortalecimento da democracia nesse período que antecede o próximo pleito eleitoral, marcado para 06 de outubro.

“Quero agradecer ao presidente do TRE, Abelardo Paulo da Matta Neto, pela receptividade. Assim como eu, ele ascendeu à Presidência no momento certo. Neste sentido, temos histórias parecidas. Pretendemos ter harmonia entre os poderes Legislativo e Judiciário. Portanto, é importante essa conversa entre dois amigos para estreitar mais as relações”, disse Muniz.

O novo presidente do TRE, o desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, afirmou estar muito contente com a visita e que espera que o período eleitoral transcorra com segurança e serenidade.

"Temos conhecimento das dificuldades que vamos encontrar, mas estamos preparados. Pois temos um corpo de magistrados e servidores que estão atentos a tudo que está acontecendo. Com certeza faremos uma eleição com transparência e com toda a comodidade ao eleitor”, avaliou.

TJ/BA

A reunião com a presidente do TJ/BA, Cynthia Maria Pina Resende, integra uma série de visitas institucionais que Carlos Muniz faz a autoridades de outros poderes públicos desde que assumiu a Presidência da Câmara Municipal de Salvador, em busca de estreitar as relações entre os poderes Legislativo e Judiciário.

“Respeitamos muito a independência dos poderes. Entretanto, o diálogo é fundamental na democracia e quem ganha com isso é a nossa cidade. Parabenizo a doutora Cynthia Maria Pina Resende pela condução deste órgão fundamental para o Estado de Direito”, disse.