Com presença de Wagner, Adélia lança pré-candidatura em Ilhéus | A TARDE

Está confirmado. Em evento realizado na manhã deste sábado, 27, o PT lançou o nome de Adélia Pinheiro como pré-candidata à prefeitura de Ilhéus. Durante seu discurso, a petista deixou claro que “mudança” e “virada de chave” serão os motes de sua campanha eleitoral em 2024.

“É mudança com renovação, com trabalho, com seriedade e com a competência de quem aprendeu com os melhores. Estamos juntos, gente! É forte e é de alegria a mensagem que eu trago. Vamos virar essa chave”, declarou Adélia em seu discurso.

A pré-candidata à prefeitura de Ilhéus também aproveitou para agradecer a presença da principal liderança do PT baiano, o senador Jaques Wagner (PT-BA), que foi um dos muitos petistas a se deslocarem ao sul do estado para o evento.

“Sua presença aqui, senador, tem significado para a minha terra e para mim também. Muito obrigado”, disse Adélia.

Médica e professora de Medicina concursada, Adélia ocupava o posto de reitora da UESC (Universidade Estadual de Santa Cruz) em 2019, quando foi convidada pelo então governador Rui Costa (PT) para assumir o comando da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), onde ficou por aproximadamente três anos.

Em 2022, Adélia deixou a Secti e assumiu a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (Sesab), posto no qual encerrou o governo Rui. Com a chegada de Jerônimo Rodrigues (PT) ao comando do Estado, ela assumiu a Secretaria de Educação da Bahia (SEC) em janeiro de 2023.

Adélia deixou o comando da SEC no início de abril de 2024, já determinada a se lançar candidata à prefeita de Ilhéus. Recém-filiada ao PT, ela recebeu o incentivo das principais lideranças do partido — Wagner, Rui e Jerônimo — para a empreitada.