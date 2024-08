Déa Santos é apresentada como vice de Caetano em Camaçari

Déa foi apresentada nesta sexta-feira, 26, como vice de Luiz Caetano e dupla vai ser oficializada candidata na convenção deste sábado, 27 - Foto: Divulgação

A chapa que vai disputar a Prefeitura de Camaçari nas eleições municipais deste ano já está definida. Trata-se de Luiz Caetano (PT) e Déa Santos (PSB), que foi apresentada nesta sexta-feira, 26, como vice de Caetano. A decisão vai ser oficializada na convenção deste sábado, 27, que vai ser realizada, ás 14h, no Clube Social de Camaçari.

Déa é nascida em Camaçari e formada em Administração. A futura candidata também é fundadora do "Instituto Mãezona", que atende pessoas em estado de vulnerabilidade psicológica, emocional e mental, além de promover ações de valorização do ser humano.

“Déa é uma guerreira, nos ajudou muito nessa caminhada. Uma pastora evangélica com um trabalho lindo em Camaçari, tem experiência, boa formação, é uma pessoa da cidade, nascida e criada em Camaçari, vive aqui. Minha querida pastora Déa, nos encontramos na vida e na vida nós estamos, para ganhar esta eleição e governar a nossa cidade para melhorar a vida do povo”, disse Caetano.

“Sou filiada ao PSB. Podem ter certeza que eu estarei à disposição para tudo. Se eu já estava somando, vou somar muito mais. Hoje a gente vê esperança nas pessoas da nossa cidade. Pode contar comigo para o que precisar, meu futuro prefeito Luiz Caetano. Deixo aqui a minha palavra de gratidão”, afirmou Déa Santos.

Esposa de Luiz Caetano, a deputada federal Ivoneide Caetano lembrou que Déa representa todas as mulheres do grupo político e também as mulheres de Camaçari.

“Eu não tenho dúvidas que a nossa querida Déa vai ajudar Caetano a cuidar desta cidade. O que o nosso povo quer é cuidado”, reiterou.

A convenção deste sábado, 27, vai contar com a presença de autoridades, incluindo o governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT), além do senador Jaques Wagner. As siglas PT, PCdoB, PV, PSB, PSD, Avante, Solidariedade, Podemos, PSOL e Rede são os dez partidos que compõem a coligação de Caetano.