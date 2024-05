Delegada Gabriela pode assumir vice na chapa de Waldenor Pereira | A TARDE

A delegada da Polícia Civil, lotada na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), de Vitória da Conquista, Gabriela Garrido, é um dos principais nomes "ventilados" para ocupar a vaga de pré-candidata à vice na chapa do pré-candidato à prefeitura, Waldenor Pereira (PT-BA).



Gabriela Garrido é feminista, ativista social, caso seja escolhida para compor a chapa majoritária como vice de Waldenor Pereira, irá defender a importância da representatividade feminina na política e nos cargos de chefia. A delegada terá como uma das principais pautas a segurança pública do município.

"Por eu ser uma policial, a segurança pública será um dos principais problemas enfrentados pela nossa Chapa. Iremos apresentar propostas para adotarmos um modelo de segurança pública cidadã que combata de forma eficaz os altos índices de violência da nossa cidade e, ao mesmo tempo, que respeite os direitos humanos", assegura a delegada.

A pré-candidata a vice-prefeita, destaca a necessidade de uma renovação na política do município e pontua a importância de uma maior representatividade feminina nas eleições e no mercado de trabalho."Sempre irei pontuar a relevância da mulher na política que, infelizmente, ainda encontra-se muito aquém do desejado no nosso país. Meu nome está à disposição, mas a decisão será coletiva porque Waldenor tem excelentes nomes. Ficarei muito honrada se eu for escolhida", frisa a delegada Gabriela Garrido.

O diretor do Sindpoc e coordenador-geral do Setorial de Segurança Pública do PT-BA, Agrimaldo Souza, acredita que, caso a delegada Gabriela Garrido ocupe a vaga de vice na chapa de Waldenor Pereira, representará "um grande ganho" para a categoria e para as mulheres.

"A delegada Gabriela é uma profissional extremamente qualificada e dedicada ao combate à violência e ao crime organizado no nosso Estado. Tê-la como pré-candidata a vice na chapa majoritária para disputar a prefeitura de Vitória da Conquista será um grande orgulho para nós da Polícia Civil e, principalmente, para as mulheres policiais civis que estarão representadas. Temos certeza que Gabriela terá uma bela desenvoltura na chapa majoritária de Waldenor Pereira. Estamos construindo junto com Jorge Solla", pontua Agrimaldo Souza.

