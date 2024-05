Drª Joanira reafirma compromisso com profissionais da Educação de Una | A TARDE

A médica e pré-candidata a prefeita de Una, a Doutora Joanira, homenageou o Dia Nacional do Pedagogo, comemorado nessa segunda-feira, 20, com um aceno aos profissionais da Educação do município.



Joanira reafirmou compromisso com a categoria e defendu a melhoria da qualidade do ensino público, que segundo ela, passa pela valorização das pedagogas e dos profissionais da educação.

“Além de estar atento a questão salarial dos pedagogos e profissionais da educação, que é fundamental, é preciso também ter um olhar mais atento à jornada desses trabalhadores, que precisam de formação continuada e apoio da administração para desempenhar um trabalho mais efetivo nas escolas. O papel das pedagogas é muito estratégico para qualidade do ensino e não pode ser negligenciado. É dever do poder público oferecer as condições de trabalho para permitir que essas profissionais consigam desenvolver seu papel técnico no planejamento escolar, no atendimento familiar, no equilíbrio da relação entre professor e estudante. Esses profissionais têm o meu respeito e o meu compromisso. É uma prioridade do nosso projeto”, declarou Joanira.

Ela reforçou ainda que a sua trajetória de compromisso com a categoria de trabalhadores da educação nasceu a partir da sua relação desde a infância, quando foi abandonada pelos pais com pouco mais de um ano de idade e foi criada pelos avós.

“Desde cedo eu convivi com a realidade dos educadores. Sei da luta que é para cumprir esse trabalho que é muito mais do que um emprego. Educar é uma missão de vida e é preciso ter sensibilidade para entender isso e fortalecer a Educação”, destacou.

