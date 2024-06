Em visita ao oeste baiano, Ciro Nogueira quer PP mais forte na região

Visita do senador Ciro Nogueira ao oeste baiano é fruto de projeto de fortalecimento político do Partido Progressista na região - Foto: Divulgação

O presidente nacional do Partido Progressistas (PP), senador Ciro Nogueira, esteve presente na 18ª edição do Bahia Farm Show, a convite do prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá, cidade anfitriã do evento. A visita de Ciro Nogueira ao oeste baiano é fruto de um projeto de fortalecimento político da sigla na região.

O prefeito de Luis Eduardo Magalhães, Junior Marabá (PP), é um dos principais articuladores do movimento, tendo ao lado o pré-candidato a prefeito de Barreiras, Danilo Henrique, também no páreo da corrida eleitoral da principal cidade do oeste da Bahia.

No município de São Desidério, que aparece como uma das três principais cidades do oeste baiano, o PP conta com a pré-candidatura de Tony Linhares, sucessor do atual prefeito Zé Carlos. Aliados acreditam na alta capacidade de transferência de votos do prefeito de São Desidério.



Com o avanço das lideranças, o PP pode se tornar o partido com mais força na região, já que além dos candidatos nos três municípios mais importantes da região, o Progressistas conta também com pré-candidatos a prefeito, vice e vereador em outros municípios, como por exemplo o pré-candidato a prefeito em Baianópolis, Weuber Febrônio, que hoje lidera as intenções de votos.