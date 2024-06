"Estamos esperançosos", diz Joaquim Neto sobre candidatura de Carmo | A TARDE

O prefeito de Alagoinhas, Joaquim Barbosa Neto (PSD), afirmou que a decisão sobre a escolha da chapa majoritária que irá sucedê-lo no munícipio, localizado no Nordeste baiano, com os nomes do ex-secretário da Educação, Gustavo Carmo (PSD), e do vereador Luciano Sérgio (PT), foi chancelado pelos caciques petistas e do presidente da sigla, senador Otto Alencar.

“[Para] essa eleição, nós fizemos uma composição de todos [os nomes] da base do governo federal e estadual. Os aliados dos nossos senadores da Bahia, do presidente Lula (PT) e do governador Jerônimo Rodrigues. O nosso candidato Gustavo Carmo, tem todo o aval do nosso presidente e senador Otto Alencar e o vice da chapa também do PT, com todo o aval do ministro Rui Costa. [...]. Por isso mesmo, nós estamos esperançoso”, disse o chefe do Executivo municipal ao Portal A TARDE.

Presente no evento de lançamento do São João da Bahia, no Parque de Exposições, em Salvador, o pessedista ainda relacionou as chances de sucesso dos seus aliados na cidade, com o crescimento de Alagoinhas registrado nos últimos anos.

“Alagoinhas ganhou muito. Foram muitos investimentos, principalmente, na área da saúde. Com um hospital, que teve um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões, obras de infraestrutura na cidade e na zona rural e obras de educação. Então, nós queremos continuar essa regra de ter a base do governo do estado da Bahia ajudando a 10º economia da Bahia, que é Alagoinhas”, definiu o gestor municipal.

A pré-candidatura de Carmo (PSD) e Luciano Sérgio (PT) foi oficializada pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), no último dia 5 de março. O espaço ocupado pelo petista havia sido sondado pelo sindicalista Radiosvaldo. No entanto, as movimentações políticas fez com que o suplente de deputado estadual abrisse mão do assento para apoiar o aliado.

Publicações relacionadas