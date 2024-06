Ex-ministro se reunirá com PT Bahia para traçar estratégias eleitorais | A TARDE

O ex-ministro José Dirceu desembarca em solo baiano na próxima segunda-feira, 3, quando deve se reunir com a Executiva do PT Bahia para tratar sobre as estratégias e alinhamentos da sigla para as eleições municipais. Considerado uma das figuras importantes da legenda, Dirceu participará de um encontro na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), com membros do partidos, às 18h. O objetivo da direção estadual é aumentar o número de prefeitos e prefeitas e de vereadores e vereadoras neste pleito.

No encontro com o ex-ministro da Casa Civil, também estarão presentes deputados federais e presidentes dos diretórios municipais de cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS).



Para o presidente do PT Bahia, Éden Valadares, a reunião com um quadro tão experiente e de longa trajetória no partido, como José Dirceu, dará uma grande contribuição ao planejamento e organização do PT na Bahia para tornar as candidaturas mais competitivas e, assim, possibilitar que o governador Jerônimo Rodrigues e o presidente Lula vençam na maioria das cidades do estado.

"É sempre bom poder contar com um quadro como o Zé. Será um debate importante sobre os desafios da esquerda brasileira, o governo Lula e o PT, mas também sobre eleições. Dirceu chega para somar esforços junto ao PT Bahia para que a gente saia mais forte do pleito deste ano", afirmou Éden.

