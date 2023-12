Ex-prefeito de Catu, Gera Requião promove plenária de olho em 2024 | A TARDE

O ex-prefeito de Catu, Gera Requião (PSD), realizou na noite desta sexta-feira, 8, uma plenária municipal com filiados do Partido Social Democrático e integrantes de partidos políticos aliados.

Filiado ao PSD em março deste ano, Gera é a aposta da executiva estadual, com a benção do senador Otto alencar, para a disputa municipal de 2024 em Catu.

Em seu discurso, o ex-gestor afirmou que é pré-candidato a prefeito e que irá cumprir todas as etapas da legislação eleitoral para retornar à Prefeitura do município, após ter sido gestor em 2012 e reeleito em 2016 com a maior votação da história do município.