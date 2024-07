Giovani Damico retoma agenda política após morte de mulher

Pré-candidato à prefeitura de Salvador - Foto: Raphael Muller

Pré-candidato à prefeitura de Salvador, Giovani Damico (PCB), reafirmou o seu nome para as corridas eleitorais em Salvador,após a morte da sua mulher, militante Lude Montalvão, em maio deste ano.

A assessoria do postulante ao Palácio Thomé de Souza afirmou que a agenda de Damico será retomada “pouco a pouco” após o “evento profundamente traumático”, em referência a morte da esposa. A decisão anunciada nesta quinta-feira, 20, foi tomada em consenso com a pré-candidata à vice-prefeita, Cheyenne Ayalla.

A legenda ainda destaca que todos "avaliaram que a continuidade da campanha se mostrava como uma tarefa árdua, mas imperiosa para levarmos adiante tanto os sonhos e ideais de Lude".

"Nestes termos, informamos publicamente que retomaremos nossas atividades de campanha, agenda de mobilizações, entrevistas e os mais diversos espaços de atuação e construção política. Contando sempre com a solidariedade e compreensão, seguiremos firmes em nossos ideais e projetos de sociedade, honrando a memória de nossa saudosa Camarada Lude", finaliza a nota do PCB.

A disputa para o Executivo municipal conta com as candidaturas postas do atual prefeito da cidade, Bruno Reis (União Brasil), que tenta à reeleição; o vice-governador Geraldo Jr. (MDB); e o ativista social Kleber Rosa.