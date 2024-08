Gustavo Carmo e Luciano Sérgio são confirmados em Alagoinhas

Organizadores estimam que 3.000 pessoas participaram da convenção - Foto: Divulgação

O PSD e partidos aliados realizaram, na manhã deste domingo, 21, a convenção partidária da chapa em Alagoinhas, que oficializou as candidaturas de Gustavo Carmo (PSD) à prefeitura e de Luciano Sérgio (PT) para vice.

O evento contou com as presenças do prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto, da deputada estadual e primeira-dama Ludmilla Fiscina, do deputado federal Cláudio Cajado, do ex-deputado federal Luiz Argolo, além dos presidentes municipais dos partidos que compõem a chapa majoritária: David Ribeiro (PSD), Radiovaldo Costa (PT), Iraci Gama (PV), Maria Tereza (PCdoB), Rivelino Carmo (PP), Josevaldo Santana (Avante), Anderson Mendes (MDB), Edmilson Figueiredo (Republicanos) e Jessé Bico de Pena (Agir).

O deputado federal Joseildo Ramos (PT), a deputada federal Alice Portugal (PCdoB) e o senador Jaques Wagner (PT) não puderam comparecer, mas confirmaram o apoio a Gustavo Carmo e Luciano Sérgio por meio de vídeos exibidos durante a convenção.

O deputado federal Cláudio Cajado afirmou: “Hoje, damos a largada para a vitória de Gustavo Carmo, um filho da terra, querido por todos, e com uma grande trajetória na vida pública. Além do meu apoio, Gustavo e Luciano contarão com o apoio da deputada estadual Ludmilla, dos deputados federais Otto Filho e Joseildo Ramos, do governador Jerônimo, dos senadores Otto Alencar, Jaques Wagner e Ângelo Coronel. Também terão o apoio do presidente Lula. Este time trará os investimentos que Alagoinhas precisa".

Radiovaldo Costa, presidente municipal do PT, emocionado, afirmou: “É um momento único. Nunca tivemos uma convenção tão representativa em Alagoinhas. A decisão do PT de retirar a candidatura foi avaliada ao longo de mais de um ano e resultou na construção da aliança de vários grupos políticos para garantir um governo comprometido com as demandas sociais a partir de 2025.”

O prefeito Joaquim Neto complementou: “Já estamos com as mangas arregaçadas para transformar a vida dos alagoinhenses. Gustavo e Luciano têm um amor profundo por Alagoinhas e estão prontos para cuidar ainda mais desta terra querida.”

A deputada estadual Ludmilla Fiscina se emocionou ao ver o ginásio lotado: “É um momento histórico para o município. Ver crianças, jovens e idosos vibrando juntos mostra que nossa campanha é de amor e inclusão.”

Luciano Sérgio destacou: “Esta é uma caminhada de esperança, coração e força para chegarmos vitoriosos no dia 6 de outubro. A energia do povo de Alagoinhas está conosco. Representamos a união de 80% das forças políticas dedicadas a construir um projeto de longo prazo, transformando Alagoinhas em uma cidade do futuro.”

Gustavo Carmo declarou: “Esta foi a maior convenção da história do município. A população compareceu em massa, mostrando um claro sinal de apoio ao nosso projeto. Com a escuta e a construção do plano de governo participativo, através do 'Falaê Alagoinhas, percebemos que a união deste time, representando a maior coligação já formada em uma campanha política, é crucial. Fizemos uma ótima largada e, com o apoio do povo, faremos uma campanha ainda melhor.”

