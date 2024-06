Ioná Queiroz lança pré-candidatura à prefeitura de Camamu

Ela já comandou a cidade entre 2010 a 2016 - Foto: Assessoria

Ioná Queiroz (PT), que já comandou a cidade de Camamu entre os anos de 2010 a 2016, quer retornar à cadeira do Executivo municipal nas eleições deste ano.

A petista, que teve o registro cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2019, lançou pré-candidatura para o município no domingo, 9, no Clube do Quiepe, cerca de pedidos como “volta minha prefeita”, frase que também aparece no slogan eleitoral da ex-prefeita.

O evento contou com a presença do deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), considerado padrinho político de Ioná, e da secretária de Políticas para as Mulheres (SPM), Elisângela Araújo, conforme mostram as imagens feitas nas redes sociais de Ioná e compartilhadas com Pinto e Araújo. Além

“#CamamuFelizdeNovo já está no coração e agora vai ficar na cabeça de muita gente! Essa seresta é boa mas ela também é um aviso: Ioná está voltando para trazer alegria de volta para o povo da nossa cidade. Vamos juntos e juntas!”, diz a publicação feita por Ioná.

A ex-prefeita do baixo sul baiano já passou por algumas secretarias estaduais, tanto na gestão de Rui Costa como a de Jerônimo, ambos do PT, a exemplo da SPM, como superintendente de Inclusão Socioprodutiva, a qual pediu exoneração no dia 5 de abril para se dedicar a Camamu. Além desta, ela também já atuou como diretora-geral da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e na Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

