Isaac Carvalho é confirmado como pré-candidato do PT em Juazeiro

Como especulado anteriormente por A TARDE, o cenário político para as eleições de 2024 em Juazeiro começa a se desenhar com a confirmação de que o ex-prefeito Isaac Carvalho é o pré-candidato do PT para o próximo pleito.

Participaram do anúncio o presidente municipal do PT, Luiz Félix, e o presidente do PT estadual, Éden Valadares, de forma remota, além de diversas lideranças políticas e do movimento social, colocando à disposição da sociedade, da Federação, dos partidos da base do governo e do governador Jerônimo Rodrigues o nome de Isaac para liderar a oposição no município.

A aposta no nome de Isaac, que foi que prefeito de Juazeiro entre 2009 e 2016, eleito e reeleito à época pelo PCdoB, é fundamentada no momento político, após a eleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, de acordo com o presidente do Diretório Municipal do PT, Luiz Félix.