Posto de candidato de Jerônimo é disputado por sete nomes em Juazeiro

A disputa pela prefeitura de Juazeiro já começou. São pelo menos sete nomes colocados na mesa e todos eles brigam, neste momento, pelo posto de candidato do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na cidade. Em conversas com a sua base aliada na cidade, o gestor estadual pediu que as legendas entrassem em consenso e lançassem um único quadro para a eleição municipal em 2024.

Inicialmente, a disputa estava apenas entre os deputados estaduais Zó (PCdoB) e Roberto Carlos (PDT), o ex-prefeito Isaac Carvalho (PT), o vice-prefeito Leonardo Bandeira (PSB), o ex-deputado estadual Pedro Alcântara (ainda sem partido) e o funcionário público Andrei Gonçalves (MDB).

Mas, com a aproximação entre PSDB e o governo Jerônimo, a prefeita Suzana Ramos (PSDB), que tem uma gestão bem avaliada e está de olho na reeleição, já se posiciona publicamente como receptiva a uma aliança.

“Lógico que, em uma cidade, se você tiver uma prefeita ao lado do governador, quem vai ganhar é a população. E eu estou aí para o que der e vier", sinalizou a prefeita ao A TARDE no último sábado, 27.

Com aproximação entre PSDB e PT, Suzana pode disputar reeleição como candidata do governo | Foto: Samuel Laudilio

Postulantes

O ex-prefeito Paulo Bomfim (PT) e o advogado Tom Zé (PT) chegaram a se articular por uma candidatura, mas o diretório estadual do PT no estado acabou se decidindo por lançar Isaac Carvalho, que governou a cidade entre 2009 e 2016, eleito e reeleito à época pelo PCdoB.

O problema é que, de acordo com seus adversários, Isaac Carvalho estaria inelegível. Em 30 de junho de 2022, o Tribunal de Contas da União (TCU) rejeitou definitivamente as contas do petista em relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. O ex-prefeito foi condenado a devolver mais de R$ 673,9 mil aos cofres públicos pelo caso, ocorrido em 2011.

Isaac Carvalho foi escolhido pelo PT e aguarda decisão sobre elegibilidade | Foto: Divulgação

Por outro lado, Isaac se defende afirmando que uma certidão negativa emitida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1) comprovaria sua elegibilidade. O A TARDE consultou o advogado especialista em direito eleitoral Neomar Filho, que explicou a situação.

“A certidão de inexistência de processos junto ao Tribunal Regional Federal não atesta, por si só, que o pretenso candidato terá o registro de candidatura aceito, até porque outras inelegibilidades podem surgir independentemente de ações judiciais na Justiça Federal, como, por exemplo, a rejeição de contas pelo Tribunal de Contas da União. Contudo, essa análise deverá ser feita pela Justiça Eleitoral, no momento oportuno”, comentou o advogado.

Ainda de acordo com a avaliação de Neomar Filho, mesmo com condenação no TCU, uma situação de inelegibilidade pode ser revertida através de uma decisão da Justiça.

“A Lei da Ficha Limpa estabelece uma hipótese específica que impede a candidatura de gestores que, no exercício de uma função ou cargo público, como ordenadores de despesa, tenham contas rejeitadas por decisão irrecorrível do órgão competente para avaliar a correta aplicação de verbas públicas, por uma irregularidade insanável, e que caracterize ato doloso de improbidade administrativa. A Lei, contudo, dispõe que essa decisão que rejeita as contas dos ordenadores de despesas pode ser afastada pelo Poder Judiciário”, explicou.

Quem vive situação parecida é o ex-prefeito Joseph Bandeira (PSB), que também foi declarado inelegível em decisão recente do TCU. Ele chegou a se declarar candidato a deputado federal em 2022, mas não oficializou seu pleito ao não conseguir se viabilizar juridicamente.

Devido a esse problema, o ex-gestor juazeirense se organiza nos bastidores para viabilizar o nome de seu filho, o vice-prefeito Leonardo Bandeira. A família rompeu com a prefeita Suzana Ramos e busca se impor dentro do grupo governista para ser representante de Jerônimo Rodrigues em 2024, sob a orientação da deputada federal Lídice da Mata (PSB).

“Eu me coloco como pré-candidato a prefeito de Juazeiro, dentro desse entendimento com o governo do estado e com o partido. Essa candidatura, inclusive, é uma sinalização do diretório estadual do PSB, que nos quer como candidatos. Depois, dentro do grupo, nós vamos buscar uma unidade”, afirmou Leonardo ao A TARDE.

Vice-prefeito, Leonardo Bandeira rompeu com grupo de Suzana e pode entrar na disputa | Foto: Divulgação

Hoje distante de Suzana Ramos, o vice-prefeito sugeriu que o trabalho dele junto ao governo do estado em favor de Juazeiro teria gerado incômodos junto à gestora municipal, que se afastou dele e do pai, Joseph Bandeira, já no início do mandato, em 2021.

“Foi ela quem se afastou da gente. Desde o início do mandato, vem existindo por parte da prefeita e do grupo da prefeita um distanciamento. Quando chegou na eleição do ano passado, a coisa ficou muito mais visível, perceptível. No momento que eu fui secretário de estado, uma coisa que era um muro virou um oceano de distância. Eu continuo tocando minha vida, buscando trazer obras e benfeitorias para Juazeiro, mesmo com o afastamento da prefeita. Tudo que fazemos é para ajudar Juazeiro. Se isso incomoda, é a prefeita quem deve responder”, explicou o vice-prefeito.

O favorito

Nos bastidores, dada a condição jurídica de Isaac, o nome que aparece com mais força é o do deputado estadual Zó. Em número de votos, ele foi o segundo mais bem votado de Juazeiro para a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) em 2022, perdendo apenas para Jordávio Ramos (PSDB), filho da prefeita.

Em entrevista ao A TARDE, Zó afirmou que já há reuniões entre os partidos que compõem a base de Jerônimo para a escolha de um só candidato. Para ele, o seu nome seria o mais preparado para enfrentar o de Suzana nas eleições.

“Eu tenho um trânsito político muito bom entre os partidos que compõem essa frente, entre as pessoas que fazem a militância nessa frente política e também na sociedade de Juazeiro. Eu me entendo assim. Primeiro, a experiência de 38 anos de militância política no PCdoB. Depois, 18 anos de mandato [entre Câmara de Vereadores de Juazeiro e ALBA]”, argumentou Zó.

Zó foi o segundo deputado mais votado em Juazeiro em 2022 | Foto: Divulgação

Na Assembleia, quem também se coloca como possível candidato é o deputado Roberto Carlos. De acordo com ele, esse foi um pedido do próprio governador Jerônimo e do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que querem a base aliada debatendo as melhores opções para 2024.

“Jerônimo e o próprio Rui Costa, em conversas amistosas comigo, me estimularam a sair também, a botar o meu nome. Por causa da experiência que eu tenho como legislador, mantendo contato com os prefeitos. Estou no sexto mandato como deputado, já vivenciei muito o dia-a-dia de prefeitos, as demandas de um prefeito, sou conhecedor dos problemas de Juazeiro”, enumerou Roberto Carlos.

Roberto Carlos afirma que sua candidatura foi pedido do governador Jerônimo | Foto: Divulgação

No fundo, Roberto Carlos alimenta também a possibilidade de que a prefeita Suzana Ramos, sua amiga pessoal, seja a candidata de seu grupo. Ele lamenta que a tucana não tenha se juntado ainda à base do governo do estado, mas não descarta a chance disso acontecer até as definições de 2024.



“Nós não temos conversado muito sobre política, mas ela sinalizou que agora quer vir para a base aliada do governador Jerônimo Rodrigues. O governador já tem esse conhecimento, até porque eu já falei ao governador. Ele está arrumando critérios. Os prefeitos que quiserem vir para a base do governador terão que passar pelos critérios que serão estabelecidos pelo governo do estado”, disse o deputado do PV.

Caso Suzana se junte mesmo à base do governo estadual, ela não terá vida fácil para conquistar o apoio dos atuais governistas. As críticas dirigidas à atual prefeita são inúmeras, desde atraso de salários para servidores municipais até dificuldades na coleta de lixo da cidade.



“Eu não consigo entender o que há de positivo. Mas de negativo, todo dia tem notícia. Fechamento de creche porque não se pagou aluguel da escola. O dono foi lá, pegou a chave e trancou. Um vídeo deprimente para a nossa cidade. Antes, foi um posto de saúde em que não se pagou a energia elétrica e a luz foi cortada”, apontou Zó.

“É um governo sem orientação técnica e política, sem ações importantes para o município e que tem decepcionado muito a população, que acreditou muito nela. A votação dela foi expressiva. Ela teve em torno de 56% dos votos válidos na eleição para prefeito. Mas os números que a gente tem de avaliação do governo são muito ruins. Isso reflete o nível da sua gestão, a falta de compromisso e principalmente a falta de capacidade. É uma situação de muita dificuldade. Infelizmente, eu gostaria de estar falando ao contrário, mas infelizmente não é o que a gente vê”, avaliou o deputado do PCdoB.

A novidade

Se há algum nome novo na briga, é o do funcionário público e empresário Andrei Gonçalves. O postulante nunca disputou um cargo eletivo, mas cresceu publicamente em 2022 na militância pela eleição de Jerônimo Rodrigues, o que o aproximou do MDB. Na última semana, durante um evento do partido em Salvador, ele foi apresentado pelo ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima (MDB) como o pré-candidato da legenda à prefeitura de Juazeiro.

Procurado pelo portal A TARDE, Andrei se colocou como a novidade do processo pré-eleitoral. De acordo com ele, a população de Juazeiro estaria cansada das mesmas figuras, que estariam destruindo a autoestima da cidade, em comparação com a vizinha Petrolina, que teria crescido nas últimas décadas.

“A grande maioria da população rejeita os nomes que estão colocados no tabuleiro. São os mesmos nomes que nos colocaram nessa situação. Ouço o povo pedindo para trazer um dos Coelho de Petrolina para Juazeiro, porque existe um cansaço com as mesmas figuras”, analisou Andrei, que é empresário da área imobiliária e também funcionário da Caixa Econômica Federal.

Segundo ele, só uma gestão séria e disposta a trabalhar pela cidade pode recuperar a autoestima da população juazeirense, devolvendo o desenvolvimento e promovendo uma política de combate à desigualdade, especialmente na área rural do município.

“As pessoas estão perdendo o orgulho de morar em Juazeiro. Como a gente pode resgatar esse orgulho? Mostrando capacidade de trabalhar, de fazer uma boa gestão”, concluiu o empresário.