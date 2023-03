Juazeiro se consolida como pólo de saúde no norte do estado

Suzana Ramos (PSDB) é prefeita de primeiro mandato mas está longe de ser uma debutante na política. Viúva de Joroastro Espínola Ramos, ex-vereador e deputado estadual falecido em 2007, a prefeita de Juazeiro exerceu três mandatos como vereadora, de 2005 a 2013 e, depois de perder a eleição para vice-prefeita em 2016, se elegeu em 2020 para o primeiro mandato à frente do Executivo municipal.

Logo de cara, enfrentou uma pandemia e conseguiu bons resultados no combate ao coronavírus, com uma estratégia de interiorização da vacinação, acelerando a flexibilização das atividades econômicas. O investimento em saúde, aliás, é marca da gestão de Suzana, com destaque para a UPA e a reabertura e qualificação da policlínica municipal.

Na educação, o ensino de idiomas e a criação do espaço Humanizar, para promoção da saúde mental dos estudantes, também são um diferencial. A criação de residências médicas nas áreas de ginecologia e obstetrícia também referenciam o município, atraindo estudantes e formando mão-de-obra para atender a população local.

Suzana Ramos é a segunda entrevistada da série especial de A TARDE Municípios e conversou com o PORTAL A TARDE sobre esses e outros assuntos. Confira.

Prefeita, a Srª. inicia agora a segunda metade do seu mandato. Quais são as principais realizações do seu governo até aqui?



Conseguimos avançar muito, criar diversos serviços e implementar ações que não estavam no nosso plano de governo, tudo com recursos próprios. Avançamos na Saúde, com investimentos de R$ 4 milhões na UPA, reabertura e modernização da Policlínica Municipal e na requalificação das Unidades Básicas e outros equipamentos.

Na Educação, com a reforma e ampliação até o momento de 37 escolas e mais de 10 em reforma, concurso público para mais de 500 profissionais e implantação de serviços inéditos, como a Escola de Idiomas e o Espaço Humanizar.

No Social, com a nova sede do CadÚnico, serviços itinerantes através do Social até Você, reforma da Casa Messe de Amor, que acolhe menores, Casa da Mulher Rural, requalificação do Restaurante Popular e do CRAS do bairro João Paulo II, aquisição de 10 veículos novos, entre outros.

Na Infraestrutura, conseguimos pavimentar mais de 100 ruas em diversos bairros, com emendas do nosso deputado federal Adolfo Viana (PSDB) e reformamos 12 praças e a tão esperada reforma da Lagoa de Calu, além de melhorias nas estradas do interior.

E, na retomada na economia, conseguimos avançar e alcançamos, entre outros números, o posto de única cidade do Nordeste a ficar entre as dez melhores em negócios no setor Agro, segundo a revista Exame.

A cidade teve um grande avanço na área de saúde, com a expansão da UPA e oferta de novas especialidades e exames, incluindo uma inovação no tratamento de pessoas com deficiência. Fale um pouco sobre a humanização da saúde na sua gestão.



A saúde continua sendo uma prioridade para a nossa gestão, pois entendemos que a população merece o melhor. Nossas ações não são focadas só na melhoria da estrutura, mas também na humanização e olhar diferenciado às necessidades do nosso povo. E um exemplo claro é a implantação do serviço de Equoterapia para ajudar na reabilitação de pessoas com algum tipo de deficiência. Nosso olhar é muito humano, sou formada em Serviço Social e vejo o povo com empatia e respeito. Outro exemplo claro da nossa atenção é o serviço inovador do Ambulatório de Curativos Especiais, porque sabemos da necessidade desse serviço prestado aos pacientes.

A iniciativa do município de levar a vacinação até as localidades mais distantes foi decisiva para conter o avanço da Covid. Qual a importância dessa ação?



Foi um trabalho muito grande da nossa equipe da Secretaria de Saúde para poder vacinar o mais rápido possível. A implantação do carro de vacinação, que percorreu diversos bairros e comunidades da zona rural, foi essencial para agilizar esse processo e a gente vencer a pandemia. Graças a Deus deu tudo certo e esse serviço foi um sucesso.



Juazeiro também caminha para se consolidar como pólo formador de mão-de-obra na área de ginecologia e obstetrícia. Que benefícios isso traz não só na assistência à saúde das gestantes, mas na atração de futuros médicos?

Com a implantação da Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia, Juazeiro se tornou um local de qualificação de vários profissionais médicos, que se especializam na área de atendimento à mulher. Esses profissionais se qualificam na rede de saúde do município, conhecem o cenário local e enriquecem o município com médicos especialistas, onde muitos acabam ficando e possibilitando uma maior quantidade de médicos ginecologistas e obstetras atuando.

A educação também recebeu atenção especial, com investimento em qualificação física e em tecnologia. O que a Sra. destaca nesse segmento?



A educação sofreu um grande impacto por causa da pandemia, mas conseguimos retomar as aulas presenciais e com avanços no setor, com escolas requalificadas, climatizadas, merenda de qualidade e serviços inovadores, como a TV Escola e implantação de diversas novidades em prol dos profissionais e dos alunos.

Assistência social e inclusão foram outras preocupações da sua gestão. Quais ações a Sra. pode destacar?

O social é um dos setores que mais investimos. Além do que já citamos, tivemos ainda a realização da 1ª Virada Sociocultural Desportiva LGBTQIAP+, a segunda edição do Festival Integrado de Artes dos Povos Pretos e o Concurso Beleza Negra, casamento coletivo com a participação de cerca de 100 casais; os centros comunitários dos Residenciais Juazeiro I, II e III foram completamente reformados e devem ser inaugurados em breve. Disponibilizamos também atendimento psicossocial e assistência jurídica para a população negra vítima de algum tipo de situação e LGBTQIAP+; atendimento odontológico para moradores dos residenciais ‘Minha Casa, Minha Vida’ e para a população negra, LGBTQIAP+ e mulheres assistidas pelo CIAM.



A cidade ainda tem se consolidado como pólo de turismo. Como a Sra. avalia o retorno dessa atividade?



Juazeiro foi incluída no mapa turístico brasileiro. Um dos potenciais da nossa terra é o Rio São Francisco e as belezas naturais que temos por aqui. Aliado a isso, com todo esse visual, estamos trazendo de volta o esporte para a cidade, dando apoio a modalidades que não eram vistas por aqui, como o ‘beach tennis’ e a vela. Trouxemos Copa Vela para Juazeiro e realizamos o Santo Antônio das Tradições, além de termos fomentado a cultura como um todo, com a retomada do São João dos bairros, apoiando os artistas locais, e do nosso mais tradicional evento festivo: o carnaval, que foi devolvido ao povo em 2023, sem privatizações e com o maior sucesso, reunindo cerca de 200 mil pessoas nos três dias de festa.



Para finalizar, como a Sra. avalia a composição política dos novos governos estadual e federal e o que esperar de 2023 do ponto de vista gestão? Quais os próximos passos do município?



Quero aproveitar para agradecer à população de Juazeiro pela confiança e pelo carinho que sempre tivemos, dizer que estamos à disposição e vamos continuar batalhando para trazer melhorias para a nossa cidade. Dizer também que continuaremos cobrando aos governos federal e estadual, independentemente de qualquer coisa. Já implementamos muitas ações importantes no nosso município e com uma perspectiva de efetivar tantas outras neste ano de 2023.