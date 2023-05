Suzana Ramos diz respeitar adversários e estar para "o que acontecer"

Diante do interesse político do grupo do PT nos tucanos baianos, a prefeita de Juazeiro, Suzana Ramos (PSDB), parece não ter problemas com a aliança entre os dois partidos. Durante o evento que reuniu os grupos, na manhã deste sábado, 27, em Salvador, a gestora da cidade afirmou que respeita os "adversários". "Não teria problema nenhum em sentar com qualquer um dos candidatos de oposição e estou ai para o que acontecer", declarou em entrevista ao Portal A TARDE.



Suzana Ramos também não acredita que a relação entre os tucanos e a base do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), fique estremecida, caso o grupo chegue para a base do governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT). "Agora tenho que trabalhar por Juazeiro. Lógico que em uma cidade, se vc tiver uma prefeita ao lado do governador, quem vai ganhar é a população e eu estou ai para o que der e vier", concluiu.

Aqui na Bahia, especula-se a possibilidade de o partido ir para a base de Jerônimo Rodrigues. Depois de um longo período, o partido voltou a ter um certo “poder” com Carlos Muniz, presidente da Câmara de Vereadores de Salvador.