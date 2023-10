Jerônimo minimiza críticas de Geddel e reitera "construção" na base | A TARDE

Mesmo diante de tantas especulações relacionadas ao nome da base governista que irá para a disputa do Palácio Thomé de Souza, o governador Jerônimo Rodrigues voltou a afirmar estar "sem pressa" para a definição.

Presente na abertura da 20ª edição da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia (SNCT), o petista voltou a por a decisão como fruto das reuniões que vêm tendo com o seu conselho político e explanou um pouco mais do que foi discutido no encontro do último sábado, 14.

"O clima de sábado foi outro. Estamos chamando reunião para fazer uma construção sem passar por cima de nada. Se alguém tem a expectativa de que vou fazer como outros grupos fazem, de botar nome de cima para baixo, eu não vou fazer. Vai chegar a hora que iremos tomar a decisão no coletivo. A minha eleição foi assim e o meu trabalho de governo é assim", pontuou.

Jerônimo ressaltou que o caminho para a tão almejada unidade da base está sendo construído e minimizou as críticas do cacique do MDB baiano Geddel Vieira Lima, que criticou a "novela" na indicação do nome para o pleito eleitoral em uma postagem nas suas redes sociais.

Segundo o governador, o partido, que articula a indicação do vice-governador Geraldo Jr. como candidato da base, tem feito parte do processo e sabe a forma como a articulação vem sendo construída.

"O MDB estava na reunião, Lúcio (Vieira Lima) estava na reunião e ele sabe como construímos o ambiente. Estavam lá os partidos políticos todos, inclusive o PP, que não estava como partido, vide que o diretório municipal tem cargo no governo municipal, mas estava lá o deputado Niltinho representando a bancada de deputados que nos acompanham", disse.

Apesar dos avanços nas tratativas, o governador evitou tratar de prazos para a indicação e afirmou que o processo continuará correndo durante as discussões do seu conselho e com interlocutores da base.

"Apareceram sugestões bem estratégicas e criativas e foi uma reunião de consenso. Percebi muito claramente que há o desejo pela unidade de uma única candidatura, então isso é um sinal. Agora é avaliar os critérios e mobilização para que possamos chegar na hora certa, com o nome e com tranquilidade.