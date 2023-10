Federação PT, PCdoB e PV volta a defender unidade da base em Salvador | A TARDE

Reunindo esforços para defender a candidatura da federação Brasil da Esperança [PT, PCdoB e PV], os parlamentares da sigla se reuniram nesta terça-feira, 10, para reafirmar os nomes dos deputados Robinson Almeida (PT) e Olívia Santana (PCdoB) para representar a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na eleições da capital baiana em 2024.

"Reafirmamos os nomes de Robinson Almeida e Olívia Santana para representar o projeto de Lula e Jerônimo em Salvador. Temos presença institucional, força eleitoral, base social e acúmulo programático para unificar nosso grupo e disputar para vencer as eleições na nossa capital e construir uma agenda de crescimento econômico com desenvolvimento e justiça social em Salvador", enfatizou Éden Valadares, presidente da Federação Brasil da Esperança na Bahia.

Durante o encontro que aconteceu na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o pré-candidato petista Robinson Almeida voltou a defender a legitimidade da sigla para encabeçar a chapa majoritária para concorrer a Prefeitura de Salvador.

"Reafirmamos nossa pré-candidatura e unidade política e defesa de candidatura da Federação que represente a base do governador Jerônimo, do presidente Lula, do campo popular e de esquerda. Temos um legado social e político de luta na cidade e somos a maior força politica também na capital, com 7 vereadores, os deputados estaduais e federais mais votados. Estamos unidos e comprometidos em apresentar uma alternativa para Salvador, que aproveite a janela de oportunidade gerada pelos governos Lula e Jerônimo e retome o protagonismo, a competitividade da nossa cidade, com atração de investimentos que gerem emprego e melhore a qualidade de vida do nosso povo", afirmou Robinson Almeida.



Já Olívia Santana (PCdoB), que também esteve no almoço, também ressaltou a sua viabilidade eleitoral para representar a base do governador Jerônimo na cidade. A socialista é a favor de um "novo projeto de cidade com participação popular na capital baiana."

"Reafirmei a nossa pré-candidatura à prefeita e defendi a unidade das forças políticas democráticas que foram vitoriosas na eleição do governador Jerônimo Rodrigues. Temos que construir, juntos, um programa pra cidade que enfrente os principais desafios sociais e econômicos da capital baiana, que envolva à população, resgate a esperança a crie um novo projeto de cidade com participação popular na capital baiana. Salvador merece mais", destacou Olívia.

Após a conclusão das discussões para afunilar o processo, ficou previsto a realização de um calendário com agendas de debates e o futuro da capital para percorrer os bairros. A data ainda será definida.

Estiveram presentes no debate, os seguintes políticos: os deputados Bobô (PCdoB); Fátima Nunes (PT); Roberto Carlos (PV) e Maria Del Camen (PT); além dos vereadores Tiago Ferreira (PT); Marta Rodrigues (PT); Arnando Lessa (PT). O pré-candidato a vereador, Ademário Costa (PT), a presidente municipal do PC Do B, Aladilce Souza; a secretária de Formação do PV, Vânia, também estiveram no encontro.