Justiça nega recurso de Isaac em Juazeiro e mantém petista inelegível

Requerimento perpetrado pelo ex-prefeito foi negado por Vara da Fazenda em Juazeiro - Foto: Divulgação

O imbróglio envolvendo a candidatura do ex-prefeito Isaac Carvalho (PT), que tenciona voltar ao poder em Juazeiro, ganhou mais um episódio após nova decisão judicial, proferida nesta quinta-feira, 27, que mantém a condenação do petista por improbidade admnistrativa e o torna inelegível para o pleito deste ano.

O juiz José Goes Silva Filho, titular da 1ª Vara de Fazenda Pública de Juazeiro, se posicionou contra um requerimento perpetrado pelo ex-prefeito, no qual o mesmo alegava incompatibilidades e impedimentos dos seus advogados, o que acarretaria a nulidade das intimações e a reabertura dos prazos para recursos por meio de novos defensores constituídos.

Na decisão, o juiz argumentou que o impedimento dos advogados deveria ter sido declarado antes do trânsito em julgado da sentença que condenou o ex-prefeito e o tornou inelegível.

"Frise-se que não foi alegado qualquer impedimento (dos advogados) naquele momento, mas tão somente requerido do reconhecimento da prescrição intercorrente", observou o juiz. "Caso ocorresse impedimentos da sua advogada Dra. Mércia Fabiana Lima de Souza à época da publicação da sentença ou mesmo do trânsito em julgado, o Sr. Isaac deveria ter tomado conhecimento visto que acompanhava os atos publicados no Diário Oficial do Município, como demonstrou", emendou o magistrado.

Em posicionamento acatado pelo magistrado, o Ministério Público determinou que o nome de Isaac siga na lista dos inelegíveis da Justiça Eleitoral. Ou seja, como já apontam aliados do próprio petista, o ex-prefeito não pode concorrer em 2024, como ocorreu em 2020 e 2018.

Com o impedimento de Isaac, o nome do pré-candidato do MDB, Andrei Gonçalves, ganha força para ser o nome apoiado pelo governo do estado. Os deputados Roberto Carlos (PV) e Zó (PCdoB) também estão no páreo.