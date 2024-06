Kiki Bispo crava vitória de Bruno Reis no 1º turno | A TARDE

Líder do governo Bruno Reis na Câmara Municipal de Salvador, o vereador Kiki Bispo (União Brasil) apostou, em conversa com a imprensa, nesta segunda-feira, 3, a vitória do prefeito ainda no primeiro turno das eleições de outubro.

Kiki, que está no evento em que Bruno anunciará a sua pré-candidatura à reeleição, acredita na possibilidade de uma vitória ainda maior que a de 2020.

“A nossa expectativa é que possamos já na eleição do dia 6 de outubro, fazer uma grande vitória, superando os números de 2020. Claro que o prefeito Bruno Reis faz uma gestão equilibrada, faz uma gestão que é bem avaliada, não só do ponto de vista administrativo, mas também do ponto de vista político”

“Essa gestão de qualidade, tenho certeza que vai ter uma repercussão positiva. E nós vamos, sim, perseguir com muito trabalho uma reeleição de primeiro turno, uma vitória extremamente retumbante no dia 6 de outubro”

