Kleber Rosa vê PSOL fortalecido para disputa municipal | A TARDE

Terceira colocada na primeira rodada da pesquisa AtlasIntel/A TARDE, a candidatura de Kleber Rosa à Prefeitura de Salvador superou os indíces históricos atingidos pelo PSOL ao longo dos pleitos eleitorais dos últimos anos.

Ao conversar com A TARDE durante as comemorações do Dia do Trabalhador no Farol da Barra, o pré-candidato admitiu a surpresa com os números e elencou fatores que vê como contribuintes para sua boa posição.

"O percentual apresentado até aqui de fato é uma novidade do ponto de vista histórico sobre o quanto o PSOL pontua em Salvador e acho que isso tem relação com diversos fatores. Primeiro o fato do PSOL ser um partido em ascensão, que cresce nacionalmente, que tem hoje chances concretas em São Paulo com o Boulos e isso reflete um pouco do que é o PSOL no Brasil nesse momento", pontuou.

"Cumprimos um papel político importantíssimo nas eleições de 2022 e tudo isso colocou o PSOL em um outro patamar na política local e temos também a ausência de um candidato identificado com a esquerda no campo do governo, o que faz com que o espectro se identifique com a nossa candidatura".

De acordo com a pesquisa AtlasIntel/A TARDE, considerando apenas os votos válidos, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) desponta para a reeleição com 64,4%, enquanto Geraldo Jr (MDB) figura com 23%, Kleber Rosa (PSOL) com 10,4% e Luciana Buck (Novo) marca 2,2%.