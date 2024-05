Leandro fala sobre desistências de pré-candidaturas do PL na Bahia | A TARDE

O deputado estadual Leandro de Jesus (PL) comentou na manhã desta terça-feira, 30, sobre a retirada das pré-candidaturas do PL para as eleições deste ano nos municípios baianos. Segundo o parlamentar, ainda não é o momento da sigla. “O melhor dos mundos ainda não alcançamos, mas estamos caminhando.”

“O melhor do mundo para nós, em um cenário em que nós acreditamos, seria de fato o PL ter a oportunidade de conduzir a gestão desses municípios, obviamente sem abrir mão das parcerias, é importante. Quando falamos neste contexto atual que estamos atravessando, o melhor dos mundos ainda não alcanos, mas estamos caminhando e nessa caminhada nós temos que conduzir alianças que possam nos dar oportunidade existente de dar os próximos passos”, iniciou.

“Não adianta a gente dar um passo maior agora, sendo que não é possível alcançar neste momento e às vezes até oportunizar para que o inimigo maior venha ocupar espaço.Então, nós temos que, em certos municípios a exemplo de Lauro de freitas e de Salvador, buscar boas alianças para que aquela sigla [PT] e seus comparsas que hoje destroem o estado da Bahia, por meio do governo do Estado não venham para esses passos, por uma visão estratégica”, reforçou, durante coletiva de imprensa em reunião com a executiva do PL que discute apoio a Bruno Reis (União Brasil).

O PL retirou as pré-candidaturas de João Roma, à prefeitura de Salvador, de Leandro de Jesus, em Lauro de Freitas, e de Capitão Alden. em Feira de Santana.

Participação na gestão de Bruno



Durante reunião da executiva estadual do PL Bahia na na manhã desta terça, que ocorre na sede do partido no Caminho das Árvores, em Salvador, para tratar sobre o apoio da legenda à reeleição do prefeito de Salvador, Bruno Reis, Leandro adiantou que acredita que, com a oficialização da aliança, a partição do partido na gestão de Bruno deve ocorrer de forma natural.

“Nunca haverá por parte do PL, da nossa bancada e do nosso grupo um toma lá dá cá, um tipo de negociação. O que nós queremos é de fato que as coisas aconteçam de uma forma muito natural e naquilo que a gente puder colaborar dentro dessa visão de gestão, conforme eu falei, ter o protagonismo da cidade, do povo e a melhora para o soteropolitano, é que nós estaremos exatamente participando, na medida em que, dentro dessa naturalidade, as coisas aconteçam”, disse.