Lula sonda Marta Suplicy para ser vice de Boulos em São Paulo | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está atuando nos bastidores para reforçar a chapa de seu aliado, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), à prefeitura de São Paulo. A ideia do petista é levar de volta ao PT a ex-ministra Marta Suplicy (MDB), hoje secretária municipal de Relações Institucionais na gestão do grupo político adversário, para que ela se torne vice na chapa do PSOL.

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, Lula ligou para Marta nesta sexta-feira, 22, para lhe desejar um feliz Natal e aproveitou para convidá-la a uma nova filiação ao PT, com o objetivo de integrar a chapa ao lado de Boulos.

Marta ainda não se decidiu sobre o tema, mas deve se encontrar pessoalmente com Lula no início de 2024 para tratar do assunto. O encontro deve ocorrer após o período de descanso do presidente da República, na Restinga de Marambaia-RJ, onde ele passará o Ano Novo.

Os petistas estão confiantes na filiação de Marta e já vislumbram um encontro dela com Boulos, posterior à conversa presencial com Lula. A ideia é realizar uma grande festa de filiação para ela, que governou a cidade de São Paulo entre 2001 e 2004 quando era filiada ao PT.

A confiança no retorno de Marta é grande porque, na avaliação dos petistas, a secretária se incomodou quando o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) publicou, nas eleições de 2022, um vídeo de apoio à reeleição do então presidente Jair Bolsonaro (PL).