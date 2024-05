"Não queremos pessoas de fora mandando em Juazeiro", diz Zó | A TARDE

A pré-candidatura do deputado estadual Zó do Sertão a prefeito de Juazeiro foi oficializada na noite de sexta-feira, 17, pelo PCdoB. O ato, realizado no bairro do Santo Antônio, contou com a presença de outros concorrentes, a exemplo do deputado estadual Roberto Carlos (PV) e do empresário Andrei da Caixa (MDB), além de lideranças de partidos da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“Não queremos pessoas de fora mandando em Juazeiro. Queremos pessoas daqui, que amam esta cidade, que sabem trabalhar e que não querem se locupletar do erário público, que administrem este município. Não queremos modelos que já foram testados. Nós viemos aqui para construirmos juntos, sem enganação. Vamos vencer com a verdade”, disse Zó ao fazer críticas à gestão da prefeita Suzana Ramos (PSDB).

O comunista exaltou a importância da unidade do grupo de Jerônimo e do presidente Lula no quinto maior município da Bahia e da participação popular na elaboração do plano de governo.

Ele lançou, no evento, o Movimento por Juazeiro, "para ouvir as demandas, saber dos anseio das comunidades" na construção das propostas que serão apresentadas ao longo da campanha.

“Estamos fazendo um planejamento de ouvir as demandas do povo juazeirense. A partir daí vamos formatar um documento produzido pelas diversas ideias em todos os setores, infraestrutura, saúde, cultura, educação e tantos outros. Com isso, poderemos formatar um programa para nortear a nossa possível campanha e, na sequência, a gestão”, pontuou o pré-candidato.

Zó enumerou diversos problemas existentes na atual gestão, como o mal funcionamento dos postos de saúde, da maternidade, o desmonte da educação, falta de pavimentação, o mato e o lixo que tomam conta da cidade, "dentre tantos outros absurdos do caos administrativo que vive Juazeiro".



