Negromonte quer PP fortalecido nas eleições e não descarta federação | A TARDE

Com o intuito de voltar a ser um dos maiores partidos da Bahia, mesmo depois de ter perdido diversos quadros para o Avante, do ex-deputado Ronaldo Carletto, o Partido Progressistas (PP), liderado no estado pelo deputado federal Mário Negromonte Jr., lançará nomes para a disputa de prefeituras em 200 municípios baianos.

"Primeiro que nós temos que focar nos grande municípios, nos 30, 40, 50...vamos lançar candidaturas fortes em Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Candeias, Simões Filho, Ilhéus, Paulo Afonso, Jequié e nas médias e pequenas cidades também, com candidatos à reeleição, sucessão, e trazendo políticos que já foram prefeitos em diversos municípios. Vamos lançar candidaturas em mais de 200 municípios e a expectativa é que a gente faça um bom número, e faça prefeituras importantes”, disse o deputado, que participou da solenidade de outorga da comenda “Medalha Luís Eduardo Magalhães” ao ministro do TCU, Bruno Dantas, e ao senador Jaques Wagner, concedida pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Negromonte comentou ainda sobre as reais chances do PP se federar com o União Brasil, partido que lidera a oposição ao grupo governista no estado. Apesar de as conversas de junção das siglas terem esfriado, o deputado afirmou que o diálogo será retomado após as eleições, mas com outro partido: o Republicanos.

"A federação com o União Brasil não tem avançado. O que há na verdade é uma conversa com o Republicanos. Mas está parado e acho que só depois das eleições isso pode ser retomado. Agora é focar nas eleições, cada um no seu partido, entregando o seu melhor. Estamos fazendo um trabalho bacana no estado e por todo o Brasil e acho que o partido vai sair muito forte no Brasil e na Bahia também”.

