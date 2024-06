Nome de vices seguem indefinidos para eleições municipais em Seabra

Léo Athayde (esq), Neto da Pousada (centro) e Jorginho do Jatobá (dir). - Foto: Divulgação

Algo que parece ser simples tem sido motivo de dor de cabeça no município de Seabra, Chapada Diamantina. O motivo é a indefinição da escolha do nome dos pré-candidatos a vice-prefeito.

A candidata do atual prefeito Fábio Lago Sul (Avante), a vereadora Neném (PP), atual presidente da Câmara Municipal, aguarda uma definição do nome do vice, que deve ser indicado pelo grupo do ex-prefeito Dálvio Leite.

“Temos uma relação de grupo que sempre foi respeitada, desde que foi criado na primeira campanha de Fábio. O grupo conta com a participação do ex-prefeito Dálvio Leite, que teve o filho, Marlon Leite, como vice nos dois mandatos de Fábio. Estamos aguardando uma definição da família Leite”, disse a vereadora.

O outro candidato, Jussileno (UB), segue fazendo mistério quanto ao vice. O que se comenta nos bastidores é que existe uma dificuldade de encontrar pretendente, o que indica provável falta de robustez do

Polêmica

O grupo que mais gera polêmica é o do pré-candidato Neto da Pousada (PCdoB), já que para vice, o nome do vereador Jorginho do Jatobá (MDB) estaria sendo "aceito" pelo grupo após suposta pressão do próprio parlamentar.

Tido como um dos ‘traidores’ do grupo do atual prefeito Fábio Lago Sul (Avante), ao lado do também vereador Leo Athaíde (PT), Jorginho do Jatobá foi o mais votado para a Câmara nas eleições de 2020.

Existe ainda uma articulação para que o nome do vereador Jorginho do Jatobá seja substituído pelo de Carla de Rochinha (PSD), esposa do ex-prefeito Rochinha. Carla foi candidata a prefeita em 2020 e teve 9.431 votos.