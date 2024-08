Orlandinho oficializa candidatura à Prefeitura de Cruz das Almas

Dezenas de candidatos ao Legislativo participaram da convenção, que reuniu apoiadores e lideranças estaduais e locais - Foto: Divulgação

Durante convenção partidária, nove siglas oficializaram nesta sexta-feira, 2, o nome do ex-prefeito Orlandinho em mais uma disputa pela Prefeitura de Cruz das Almas.

A coligação “Juntos Pra Cuidar da Nossa Gente” tem como candidata, ao cargo de vice-prefeita, a vereadora Camila Moura, homologada pelo PSD. Dezenas de candidatos ao Legislativo também participaram da convenção, que reuniu apoiadores e lideranças estaduais e locais.

Orlandinho, durante discurso, assumiu o compromisso de resgatar a cidade com o mesmo “cuidado” que marcaram as duas gestões anteriores.

“Me enche de emoção saber que esse auditório lotado é uma demonstração clara do reconhecimento de uma vida inteira dedicada a quem mais precisa. O atual grupo abandonou a cidade, mas nós estamos voltando para colocar Cruz das Almas novamente em boas mãos. O povo pediu e hoje estou aqui, com energia, amor no coração e vontade de fazer ainda mais”, disse.

Prefeito por três mandatos, Orlandinho tem como propostas a valorização do servidor público, geração de emprego e renda, apoio à cultura popular, ampliação da atenção básica de saúde e incentivo à educação municipal.

Presente no evento, o deputado Robinson Almeida (PT-BA) ressaltou o sentimento de mudança na cidade.

“É sempre um prazer estar aqui em Cruz das Almas, principalmente para homologar o nome deste amigo que quer o bem de vocês. Vamos derrotar o Bolsonarista de Cruz das Almas”, finalizou.