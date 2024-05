PCdoB confirma Edas Justino à prefeitura de Caetanos | A TARDE

O PCdoB confirmou o nome do atual presidente da Câmara Municipal, Edas Justino, como pré-candidato do partido à Prefeitura de Caetanos. O evento de lançamento ocorreu na Fazenda Barreirinho, no Centro Sul Baiano. Edas conta com o apoio do prefeito Paulo Alves dos Reis, e do deputado estadual Fabrício Falcão.

“Expresso aqui, meu profundo agradecimento a todos vocês pelo comparecimento ao lançamento da nossa pré-campanha. A presença e o apoio de cada um de vocês foram fundamentais para o sucesso deste evento. Ver tantas pessoas reunidas, unidas por um objetivo comum de transformação da nossa cidade, da continuidade ao trabalho do nosso prefeito Paulo de Reis, foi extremamente inspirador. A confiança e o entusiasmo demonstrados por todos nos motivam a continuar trabalhando com dedicação e compromisso por um futuro melhor para nosso município”, afirmou Edas.



“Um momento importante de celebração e reconhecimento do trabalho realizado pelo querido prefeito Paulo de Reis e sua equipe, agora o trabalho terá continuidade com o nosso time 65”, disse Fabrício Falcão.

“Ao lado da nossa amiga deputada Alice Portugal e do presidente do nosso partido Galindo, fomos recebidos pela comunidade e toda a militância da região. Seguimos trabalhando destinando emendas e projetos para o desenvolvimento de Caetanos. Essa terra de homens e mulheres valorosos”, complementou o deputado.

