PCdoB de Ilhéus realiza ato político em apoio a Adélia Pinheiro | A TARDE

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) de Ilhéus anunciou nesta segunda-feira, 3, que fará um ato político em apoio à pré-candidata a prefeita pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Adélia Pinheiro. O evento será aberto ao público.

O evento está marcado para o dia 8 de junho, às 9h, no Clube 19 de Março. O ato contará com a presença de importantes figuras políticas e lideranças regionais, como a deputada federal Alice Portugal, o secretário estadual de emprego, esporte e renda Davidson Magalhães, o superintendente da economia solidária e sustentável Wenceslau Júnior, e o vereador Cláudio Magalhães.

O PCdoB de Ilhéus estava na base do governo do prefeito Mário Alexandre. A sigla faz parte da federação Brasil da Esperança junto com o PT e o PV.

