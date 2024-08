PDT oficializa candidatura de Girlei Lage em Santa Cruz Cabrália

A convenção aconteceu no último sábado, 20, em uma escola estadual no centro da cidade - Foto: Divulgação

O PDT oficializou a candidatura do vereador Girlei Lage, filiado ao partido, à Prefeitura de Santa Cruz Cabrália, no extremo-sul da Bahia. A convenção aconteceu no último sábado, 20, em uma escola estadual no centro da cidade, quando também foi confirmado o ex-vereador Cláudio Xêpa (PDT) como vice na chapa.



"Girlei é um dos candidatos mais competitivos do nosso partido nas eleições municipais deste ano. Ele tem todas as condições políticas, e apoio popular, para vencer a disputa em uma cidades tão importante para a história da Bahia e do Brasil", disse o secretário-geral do PDT da Bahia, o ex-deputado federal Severiano Alves, que participou da convenção em Cabrália.



Em seu discurso Girlei afirmou que a candidatura dele significa uma "nova forma de fazer política, onde o povo é o centro e o politico um simples representante dos interesses e das necessidades de nossa gente".

"Temos a sensibilidade de ouvir as pessoas e fazer um governo justo, honesto e que priorize as principais demandas de Cabrália", acrescentou.