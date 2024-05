PP e PSOL se unem na corrida eleitoral em Teofilândia | A TARDE

O pré-candidato a prefeito de Teofilândia, Tércio Nunes (PP), anunciou nesta quarta-feira, 8, uma parceria com Adriano Araújo (PSOL), seu antigo rival na política do município, como seu vice na chapa para as próximas eleições.

De acordo com o portal Voz do Campo, os dois participaram da entrevista ao programa de Ferraz na rádio Regional AM e falaram sobre a decisão. Tércio revelou que o diálogo com Araújo iniciou depois das eleições de 2020.

“Após muita conversa e reflexão, chegamos à conclusão de que é hora de unirmos nossos esforços para promover uma mudança real em Teofilândia,” afirmou.

Já Adriano Araújo, que anteriormente era filiado ao PT, explicou sua decisão de migrar para o PSOL. “Eu sou grato ao PT, e ao sair do partido, decidi migrar para uma sigla que esteja no mesmo campo político ideológicodeclarou Araújo.

