Pré-candidato em Ilhéus, Jabes confirma 'frente ampla' da oposição | A TARDE

Prefeito de Ilhéus em quatro oportunidades (1983/1988, 1997/2000, 2001/2004 e 2012/2016), o secretário-geral do PP baiano, Jabes Ribeiro, anunciou sua pré-candidatura ao posto mais importante da cidades nas eleições de outubro. Em entrevista ao Portal A TARDE, nesta segunda-feira, 13, o pepista revelou que, além da aliança com o União Brasil, a sigla conversa com o PDT e mais seis partidos.

"Nós estamos fazendo uma aliança Progressistas/União Brasil, estamos conversando com o PDT também e mais seis partidos. Estamos construindo uma frente grande. Estamos fazendo uma aliança, essa aliança deve estar montada até junho. Política é feita de conversa", explicou o pré-candidato.

Adélia é pré-candidata pelo PT | Foto: Divulgação

Filiado ao União Brasil, Valderico Júnior também tem se colocado como pré-candidato no campo de oposição ao prefeito Marão (PSD), que lançou Bento Lima (PSD) para a sua sucessão. Questionado sobre um possível impasse, Jabes afirmou que há um acordo para uma candidatura do pré-candidato que mostrar melhor desempenho até junho.

"Nós temos um acordo, que foi selado aqui em Salvador [...] Lá discutimos claramente que quem tiver na melhor posição pesquisa será o candidato a prefeito, e o outro partido indica a vice. Se ele amanhã ele estiver em primeiro lugar, ele é candidato, mas todas as pesquisas me colocam em primeiro lugar", destacou Jabes.

Dentro do bloco de oposição, além de Jabes e Valderico, o vereador Augustão também lançou sua pré-candidatura pelo PDT. Antes filiado ao PT, o edil deixou a sigla após a confirmação do nome da ex-secretária estadual de Educação, Adélia Pinheiro, como pré-candidata petista.

"Nosso prazo é até 10 de junho. Nisso aí também o PDT vai entrar nesse jogo, porque tem uma candidatura, que é de Augustão [...] Tem essa situação e do lado do governo também tem duas candidaturas, que é a de Adélia e do PSD, que é Bento Lima", finalizou o secretário-geral do PP.

PT-PSD

Em final de mandato, o prefeito Marão aposta no secretário Bento Lima para sua sucessão. O pré-candidato do PSD, entretanto, não conseguiu atrair os partidos da base governista, com exceção do MDB.

Por outro lado, Adélia se tornou uma aposta dos petistas para chegar ao comando da cidade. A avaliação, conforme apuração do Portal A TARDE, é de que ela terá uma vitória fácil nas urnas.

Fontes ligadas ao Palácio de Ondina apostam que além de um recuo da pré-candidatura de Bento para sacramentar uma aliança em torno do nome de Adélia, o escolhido de Marão poderá ser vice da ex-secretária petista. A expectativa é que a dobradinha seja anunciada até junho.



Bebeto Galvão

Vice de Marão, o ex-deputado Bebeto Galvão (PSB) também lançou a pré-candidatura a prefeito, mesmo sem o apoio do atual gestor. Nos bastidores, entretanto, o entendimento é de que o político também recue para garantir a união dos partidos da base governista em uma única candidatura. Bebeto, porém, tem insistido em manter o status de pré-candidato até o momento.

Publicações relacionadas