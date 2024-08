Presidente do TRE-BA participa de reunião com o TSE sobre as Eleições

Encontro, realizado em Brasília, contou com a presença dos representantes dos Tribunais Eleitorais de todo o Brasil - Foto: Divulgação/TJBA

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, participou de uma reunião institucional com a ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na quarta-feira, 31.



O encontro, realizado em Brasília, contou com a presença dos representantes dos Tribunais Eleitorais de todo o Brasil e abordou, entre outros temas importantes, a segurança das eleições, combate à desinformação e uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais.

Outro ponto discutido foi a utilização do Janus, um sistema de automação processual e inteligência artificial desenvolvido pelo TRE-BA e adotado por 26 dos 27 Tribunais Eleitorais. Na Bahia, o sistema já auxilia no julgamento de registros de candidaturas e na prestação de contas, além de outras tarefas.

Simultaneamente à reunião dos presidentes dos TREs, os assessores de comunicação dos Tribunais Eleitorais se encontraram para discutir as estratégias de comunicação para as Eleições Municipais de outubro.

Os participantes debateram as campanhas que serão lançadas, as ações contra a desinformação e o lançamento e operação do aplicativo de denúncias Pardal.