Propaganda eleitoral tem data para começar; confira

Eleições acontecem no dia 3 de outubro - Foto: Antônio Augusto | TSE

O tradicional período de propaganda eleitoral terá início no dia 16 de agosto. Antes disso, qualquer manifestação explícita de pedido de voto ou divulgação de número é considerada irregular é passível de punição.

As convenções partidárias, que oficializam as candidaturas e coligações, tiveram início no sábado, 20, e se encerram no dia 5 de agosto. No dia 15 do mesmo mês, véspera do começo da propaganda eleitoral, é o prazo final para registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os comícios e eventos políticos de campanha poderão ocorrer até o dia 3 de outubro. O primeiro turno das eleições municipais acontecerá no dia 6. Já o segundo turno está marcado para o dia 27 de outubro.