PRTB abre mão de pré-candidatura para apoiar Rosalvo em Lauro

O pré-candidato à prefeitura de Lauro de Freitas, Rosalvo (PT), angariou mais um apoio na cidade para concorrer às eleições municipais contra a vereadora Débora Régis (União Brasil), pré-candidata de oposição na cidade. Trata-se do PRTB, que retirou o nome de Mário Cléber, presidente do Sindicato dos Rodoviários Metropolitano (Sindmetro), em prol do petista.

O presidente municipal do partido, Celso Cotrim, afirmou que o recuo da sigla na corrida para a cadeira do Executivo municipal deve-se à formação de uma unidade em torno da chapa encabeçada por Rosalvo e a pré-candidata a vice-prefeita Naide Brito.

“Estamos muito seguros da decisão que tomamos, temos a certeza de que esse é o caminho. Nós decidimos nos juntar aos nossos amigos pessoais, que a gente confia para nós continuarmos no projeto político capitaneado pela madrinha do Sindmetro, Moema, e decidimos apoiar a pré-candidatura de Rosalvo”, explicou na sexta-feira, 21.

Já Mário Cleber afirma que a retirada do seu nome representa uma “escolha acertada” com vistas ao fortalecimento do apadrinhado da prefeita Moema Gramacho (PT) junto com os rodoviários da cidade.

“Rosalvo é a escolha acertada, se outros nomes colocados para entrarem na disputa, aliados a Moema, mas o único nome que nós poderíamos apoiar era o de Rosalvo”, disse. “Rosalvo agora tem um exército de trabalhadores ao seu lado, estamos unidos para conseguir o objetivo de administrar a cidade. Moema já começou a lapidar esse diamante e você vai terminar”, completou.

Moema acredita que foi um gesto de “grandeza" a decisão de Mário Cléber de abrir mão da sua pré-candidatura. E Rosalvo garantiu a continuidade da parceria. “Ninguém vai soltar a mão de ninguém, se vocês têm Moema como madrinha eu vou trabalhar para ser o padrinho de vocês”, frisou Rosalvo.