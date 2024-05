PSD tenta emplacar vice de Luiz Caetano em Camaçari | A TARDE

O PSD do senador Otto Alencar tenta emplacar o posto de vice da chapa encabeçada pelo petista Luiz Caetano na disputa pela prefeitura de Camaçari. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE por nomes ligados ao partido.

Duas mulheres são favoritas dentro da legenda. O primeiro nome, considerado mais forte, é a empresária Adriana Marcelle, do ramo da educação. Segundo uma fonte ligada ao PSD, pesa a favor de Adriana, que é dona de um colégio particular na cidade, o fato de não ser política e ser recém-filiada ao partido, o que pode ser usado como trunfo por Caetano, que teria na chapa alguém de prestígio e sem a imagem arranhada.

O segundo nome estudado pelo PSD é da bispa Anita, ligada ao nicho evangélico. Conta a favor de Anita a necessidade de Caetano atrair a parcela evangélica dos eleitores, hoje mais próximos de Flávio Matos (União Brasil).

Corre por fora o empresário Cléber Alves, ex-vereador do município. Filiado ao Solidariedade, Cléber tem como carta na manga, de acordo com uma fonte ao Portal A TARDE, o fato de ser uma das lideranças de Abrantes.

Chapa governista

Pré-candidato a prefeito de Camaçari com o apoio de Elinaldo Araújo (União Brasil), Flávio Matos também terá uma mulher como vice. A escolhida do grupo é vereadora Professora Angélica, do PP.

