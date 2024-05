PT lança nomes em Cruz das Almas, Retirolândia, Terra Nova e Jussari | A TARDE

O Partido dos Trabalhadores da Bahia lançou neste final de semana, no sábado, 18, e neste domingo, 19, quatro pré-candidaturas às eleições municipais de 2024.

Foram oficializados os nomes de Orlandinho (PT), para a Prefeitura Municipal de Cruz das Almas; Nayara de Dio (PT) para Retirolândia; Neide de Paizinho (PT) para Terra Nova; e Orleans (PSD), tendo como pré-candidato a vice-prefeito Ricardo Fontes (PT), para a cidade de Jussari.

Com o propósito de aumentar o número de prefeitos e prefeitas eleitos na Bahia neste ano, o objetivo do PT Bahia é "transformar a realidade de Cruz das Almas e Terra Nova para promover melhorias para os seus moradores".

No caso de Retirolândia e Jussari, segundo a sigla, a intenção é "continuar avançando" com os pré-candidatos dos prefeitos Vonte do Merim e Valete, respectivamente, aliados do projeto do PT.

As quatro candidaturas têm o apoio de um amplo arco de alianças para fortalecer ainda mais o projeto do PT e da base aliada. Para o presidente do PT Bahia, Éden Valadares, essas pré-candidaturas reúnem todas as condições de vitória nas eleições.

"Estou muito confiante de que pela disposição dos nossos pré-candidatos, pelo compromissos com os que mais precisam, pela dedicação à população e com o apoio do nosso povo vamos vencer o pleito de 2024 nessas cidades", destacou.

