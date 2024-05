Rosalvo lança pré-candidatura nesta sexta-feira em Lauro de Freitas | A TARDE

O lançamento da pré-candidatura a prefeitura de Lauro de Freitas de Rosalvo (PT), acontece nesta sexta-feira, 24, no Armazém Convention, localizado próximo ao Parque Shopping Bahia.

Estão confirmadas a presença de autoridades como o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do senador Jaques Wagner e de deputados estaduais, federais e da prefeita Moema Gramacho.

Carreira Politica

Rosalvo iniciou sua trajetória política ainda muito cedo com apenas 25 anos. Eleito vereador da Câmara de Lauro de Freitas por três mandatos, ele também esteve a frente da presidência casa legislativa por três vezes.

Nascido em Maragogipe, Rosalvo veio muito novo para Lauro de Freitas viver com a família na nova cidade. O bairro escolhido foi o Jambeiro. Logo que se tornou um jovem, Rosalvo manifestou as preocupações com a comunidade e liderou movimentos que trouxeram melhorias direcionadas a infraestrutura, educação e saúde a localidade.

Na câmara, Rosalvo foi recordista em número de proposições e leis aprovadas. Foram mais de 60 leis que garantiram melhorias a milhares de pessoas.



O filho do pescador Edinho e da dona de casa Joana, é conhecido pela sua postura fiel a sua palavra e por manter a sua essência.

