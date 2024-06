Santo Estêvão: Val de Dezinho é anunciado pré-candidato a prefeito

- Foto: Divulgação

O prefeito de Santo Estêvão, Rogério Costa (PT), anunciou nesta sexta-feira, 14, o nome de Val de Dezinho como pré-candidato à prefeito para às próximas eleições municipais.

Val foi membro do diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) do município de Santo Estêvão por dois mandatos, sendo filiado ao PT desde 2011.

O prefeito Rogério Costa ainda aproveitou o momento para agradecer a todos os que colocaram o nome à disposição e também aqueles que ajudaram na construção da escolha do pré-candidato a prefeito.

Já Val de Dezinho agradeceu a confiança e disse que vai trabalhar para contribuir com o desenvolvimento social e econômico do Município.

Jerônimo Rodrigues participou do anúncio da pré-candidatura de Val de Dezinho | Foto: Divulgação

Sobre o pré-candidato



Val de Dezinho é empreendedor e comerciante, nasceu e reside em Santo Estêvão. Ele é filho de Celidalva Freitas da Silva Passos e Delmiro Passos, o Dezinho, ex-vice-prefeito da cidade por duas vezes na gestão do professor Orlando Santiago.

Desde jovem atua como empreendedor do segmento de produtos agrícolas, ofício que aprendeu em família.

Val de Dezinho é filiado ao (PT) e, apesar do histórico político da família, nunca concorreu ao pleito das eleições municipais.

“Escolhi Val de Dezinho por ser um homem de fé, bom coração, sensível às causas públicas e que tem uma determinação impressionante para fazer sempre o melhor por nossa Santo Estêvão. E é o amor por essa cidade que me fez ter muito zelo e carinho na hora dessa importantíssima escolha. O futuro é Val de Dezinho”, acrescentou o prefeito Rogério Costa.

O prefeito fez o anúncio acompanhado do governador Jerônimo Rodrigues, do senador Jaques Wagner, do ministro da Casa Civil, Rui Costa.