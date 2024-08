Sem financiamento nem horário eleitoral, PSTU aposta na mobilização

Victor Marinho quer superar falta de recursos com a mobilização nas ruas - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

Sem fundo partidário ou horário gratuito no rádio e na TV, o PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) aposta na mobilização para disputar o eleitorado e tentar chegar a um segundo turno. O advogado Victor Marinho, candidato do partido, defende ainda a criação de conselhos populares para balizar a administração municipal.

"Hoje o poder está apartado do povo. As pessoas são chamadas a votar a cada quatro anos e depois o governante vira as costas para a população. A gente acha que o governo tem que ser permamentemente controlado pela população", defende Marinho.

Sobre as disparidades na disputa, o candidato do PSTU acredita que ponto de partida das eleições é 'desigual' e defende uma campanha feita nas ruas, apostando no diálogo com os trabalhadores e a juventude. "A gente vai tentar desbravar esse desafio e abrir caminho junto aos trabalhadores indo nos bairros, fazendo panfletagem, conversando com os trabalhadores nos locaia de grande movimentação, vai ser uma campanha militante".