"Temos a tarefa de trazer o povo para a discussão", diz Tâmara Azevedo

A candidata a uma vaga na Câmara Municipal de Salvador, Tâmara Lopes (PSOL) disse estar confiante após a satisfatória votação na disputa pelo Senado, em 2022. A candidata, que esteve na convenção da sigla nesta sexta-feira, 26, ocasião na qual selou a candidatura de Kleber Rosa à Prefeitura de Salvador, acredita nos números obtidos no último pleito.

"Estou confiante e com perspectiva de bom resultado após o peso dos 120 votos na eleição de 2022, onde disputei o Senado da República. Nossa ideia é trazer o povo de Salvador para a discussão em todos os sentidos", afirmou.

Tâmara espera que a sigla aumente a participação na Câmara Municipal da capital baiana.

"Sempre tivemos a ideia de coesão no partido e traçamos a melhor estratégia para a candidatura proporcional, com a qual queremos uma chapa forte para triplicar ou quadruplicar a bancada do partido na Câmara", finalizou.