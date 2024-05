TRE-BA realiza reunião virtual com partidos políticos | A TARDE

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) realizou, na manhã desta quinta-feira, 9, uma reunião virtual com os representantes dos diretórios estaduais dos partidos políticos da Bahia.



O encontro ocorreu por meio da plataforma Zoom e foi conduzido pela Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Ascep). Foram convidados para participar da reunião os dirigentes dos órgãos partidários estaduais da Bahia, assim como suas equipes administrativas, contábeis e jurídicas.



Geomário Lima, servidor da Ascep, detalhou que o objetivo do evento é esclarecer previamente dúvidas relacionadas à normatização e aos sistemas referentes às prestações de contas anuais partidárias do exercício de 2023. As prestações devem ser apresentadas à Justiça Eleitoral até o dia 30 de junho de 2024.



Na reunião, foram abordadas as normas e sistemas informatizados relevantes às Prestações de Contas Anuais Partidárias referentes ao exercício de 2023.

