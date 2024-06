TRE cassa liminar e garante Robério Olveira na disputa em Eunápolis

Robério será candidato a prefeito em Eunápolis - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) derrubou, na quarta-feira, 12, a liminar do juiz eleitoral Heitor Awi Machado de Attayde, de Eunápolis, que ordenava a remoção de publicações sobre a aptidão do ex-prefeito do município, Robério Oliveira (PSD), para disputar a prefeitura novamente em outubro.

Em maio deste ano, o juiz da 203ª Zona Eleitoral de Eunápolis havia ordenado a retirada das publicações sobre a elegibilidade sob alegação de que a informação não era verdadeira. Robério, entretanto, voltou a ser declarado apto para disputar cargos eletivos em abril.

Robério foi prefeito de Eunápolis por três ocasiões. A primeira entre 2005 e 2008, a segunda entre 2009 e 2012. O terceiro mandato foi entre 2016 e 2020.