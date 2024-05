TRE faz plantão de regularização do título de eleitor no fim de semana | A TARDE

Com objetivo de regularizar títulos de eleitores no estado, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) vai realizar plantões no sábado, 4, e domingo, 5, das 8h às 14h, nas 19 zonas eleitorais de Salvador e em todas do interior do estado. A ação incluirá os Cartórios Eleitorais de Salvador e do interior, mas as unidades do TRE nos SACs ficam fora.

É necessário ter em mãos um documento oficial com foto e comprovante de residência atualizado, emitido há no máximo três meses, para ser atendido nos postos da Justiça Eleitoral.

No processo para tirar o primeiro título de eleitor, é importante destacar que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o passaporte não servem para serem utilizados isoladamente, sendo imprescindível apresentar documentação complementar. O certificado de quitação militar também é solicitado para homens que completam 19 anos no ano que fazem o documento.

Antes de comparecer ao cartório ou a um posto de atendimento da Justiça Eleitoral, o cidadão interessado deve consultar sua situação cadastral nos seguintes canais:

Site do TRE-BA;

Central Telefônica (71) 3373-7000;

WhatsApp (71) 3373-7000

O título de eleitor é cancelado quando o cidadão não vota em três turnos seguidos sem justificar. O título também é cancelado quando o eleitor não comparece à revisão do eleitorado em seu município, promovida pela Justiça Eleitoral.