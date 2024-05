TSE elege nesta terça presidente que comandará eleição de 2024 | A TARDE

A eleição que vai definir o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que ficará responsável por comandar os pleitos municipais de 2024, acontece na noite desta terça-feira, 7.

Quem assume o posto é a ministra Cármen Lúcia, em junho. O ministro Nunes Marques será o vice. A votação é simbólica.

Cármen é integrante titular do TSE desde 2022. Na regra, assume o comando do tribunal o magistrado do Supremo Tribunal Federal (STF) com mandato há mais tempo na Corte eleitoral.

Lúcia irá suceder ao ministro Alexandre de Moraes na presidência do tribunal. O período do magistrado no TSE termina em 3 de junho.

Cármen já comandou a Justiça Eleitoral entre abril de 2012 e novembro de 2013 e foi a primeira mulher a chegar à presidência do TSE.

Publicações relacionadas