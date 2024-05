Una: secretários se unem em apoio à adversária de prefeito | A TARDE

Insatisfeitos com a indicação por parte do atual prefeito de Una, Tiago de Dejair (PP) ao nome do secretário de Educação, Rogério Borges, para a disputa da Prefeitura de Una, sul da Bahia, outros secretários do município se juntaram para apoiar nome rival ao candidato do prefeito.

Os secretários de Turismo, Oberval Berbert, e o secretário de Governo, também vice-prefeito, Mann Berbert, romperam com o prefeito Tiago de Dejair e resolveram caminhar juntos com o nome rival.

Os gestores declararam apoio a pré-candidata, Dra. Joanira (PSB), principal nome de oposição ao atual prefeito.

Já o vice-prefeito, Mann (PSB), também pretende concorrer a uma vaga no Legislativo Municipal.

