"Vamos apoiar a reeleição de Sheila Lemos em Conquista", diz João Roma | A TARDE

A candidatura à reeleição da atual prefeita Sheila Lemos (União Brasil), em Vitória da Conquista, ganhou apoio do ex-ministro da Cidadania e presidente do PL, na Bahia, João Roma.

"Tomamos a decisão de seguir com a reeleição da prefeita Sheila Lemos, que está fazendo um bom trabalho", disse Roma, nesta sexta-feira, 7, em entrevista à Rádio Brasil FM, de Vitória da Conquista.



O ex-ministro destacou a importância de unir esforços para impedir que o PT avance na conquista de grandes cidades da Bahia e, com isso, combater a direita no estado.

"É notório a avidez como o PT quer ocupar esse quadrante do espaço", comentou Roma, ao apontar que os petistas já detêm o comando do Governo do Estado e da União.

Em respeito a um nome do PL em Vitória da Conquista, João Roma confirma ser "um sonho adiado" devido às circunstâncias locais e também às orientações do presidente Jair Bolsonaro , afirmando que não é hora de vaidade.

"Nós temos um grande espaço e fico muito contente com o crescimento do PL 22 aqui em Conquista", destacou o presidente estadual do PL. Ele ainda ressaltou que o apoio a Sheila Lemos não foi condicionado à indicação do vice pelo partido.

"O PL, em nenhum dos municípios, colocou como exigência para declarar apoio ter o cargo de vice. Não gosto da figura de vice como um adereço. É importante que se enxergue essa importância e harmonia, que o vice seja um parceiro da administração. O interesse do PL é ampliar a capilaridade do partido e estimular novos líderes na política", explicou João Roma.

Além de evitar o avanço do PT, o PL tem como objetivo em Vitória da Conquista, fortalecer as pré-candidaturas de parlamentares.

"É fundamental que a gente abrace as bandeiras e sustente propostas do partido: não aumentar impostos para a população, promover ações de suporte à população e de estimulo à produtividade onde onde se enxerga o crescimento do crime organizado", disse Roma, ao reafirma que a lógica perversa de pesar a mão nos impostos enfraquece a economia, gera desemprego e aumenta a criminalidade.

"O PL chega para fazer a diferença e ter espaço positivo nas eleições. O presidente Bolsonaro defendeu e provou uma tese: ele baixou os impostos e aumentou a arrecadação. Essa é a diferença nossa das políticas do PT, que tem sanha por aumentar os impostos e, com isso, vemos a economia despencando", finalizou Roma.

