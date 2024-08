Zelito Maia presta depoimento após ser acusado de fraude eleitoral

MP Eleitoral acatou denúncia do diretório municipal do PSD - Foto: Reprodução | Redes Sociais | @zelito_maia

O imbróglio da mudança de domicílio eleitoral do empresário Zelito Maia (MDB) entrou na mira do Ministério Público Eleitoral (MPE). Natural de Ribeira do Pombal, no nordeste baiano, o emedebista é suspeito de ter falsificado um contrato de aluguel para disputar a prefeitura de Araci.

O postulante à cadeira do Executivo municipal prestou depoimento sobre o caso na última quarta-feira, 24, na delegacia local, após o MPE acatar a denúncia apresentada pelo diretório do PSD.

Como antecipado pelo Portal A TARDE, Zelito teria chegado em Araci, de acordo com moradores, com um caminhão de mudança, sendo que a casa cujo contrato de locação de 1 ano, entre 11 de setembro de 2023 a 11 de setembro de 2024, já estava habitada por outros inquilinos, o que foi confirmado nos autos de um processo.

Após tomar conhecimento sobre o assunto, o MPE recorreu à polícia, que abriu um inquérito para apurar a situação. Diversas testemunhas já foram ouvidas, inclusive a proprietária da casa e a inquilina que residia no imóvel, até a data em que Zelito alega ter iniciado a moradia.

O relatório, que está sob a guarda da delegacia territorial da cidade, será encaminhado ao MPE após a conclusão dos autos.

Veja documento