“Eleições em Salvador e na Bahia são prioridade nacional”, diz Éden | A TARDE

O presidente do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Éden Valadares, participou de uma reunião nesta terça-feira, 17, com a bancada dos deputados federais do PT da Bahia, em Brasília, onde estiveram presentes a deputada Ivoneide Caetano, dos deputados Valmir Assunção, Zé Neto, Josias Gomes, Joseildo Ramos, além do ex-deputado federal Luiz Alberto, e Lucas Reis, chefe de gabinete do senador Jaques Wagner.

Na oportunidade, Éden apresentou e validou as estratégias de ampliação do número de prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras do partido nas eleições de 2024, o fortalecimento da Federação PT, PCdoB e PV e a construção de uma grande vitória para o grupo de Jerônimo nas disputas municipais.

“Foi muito boa e importante a reunião com a bancada federal, com o mandato do senador Wagner, pois demonstra um PT Bahia alinhado com os seus representantes de Brasília, da Assembleia Legislativa e suas direções estadual e municipais, bastante unificado na construção do nosso partido e no protagonismo do PT, com a responsabilidade de ser o partido do presidente da República e do governador do estado, de ajudar na construção de uma grande vitória de Lula e Jerônimo no estado”, destacou o líder partidário. "Está claro que para o PT a eleição em Salvador e na Bahia são prioridade nacional”, acrescentou.